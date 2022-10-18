CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan İran Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, İranlı Mahsa Emini 'nin Tahran 'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle irşad polislerince göz altına alındıktan sonra hayatını kaybettiği olaya ilişkin protesto gösterisi düzenledi. İran rejimi aleyhine sloganlar atan grup taşıdıkları pankartlarla büyükelçilik önüne kadar yürüdükten sonra protestolarına marş söyleyerek devam etti. Grup içindeki kadınlardan bir kısmı, protestonun ardından yanlarında getirdikleri makaslarla saçlarının uç kısımlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu.

Kaynak: AA

Mahsa Emini, Jakarta, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Mahsa Emini protestosu - Son Dakika

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