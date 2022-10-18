Endonezya'da Mahsa Emini protestosu - Son Dakika
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Endonezya'da Mahsa Emini protestosu

18.10.2022 13:15

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocular Sloganlar Pankart, bayrak ve dövizler Aktivist Ririn Sefsani'nin açıklamaları Marş İran rejimi aleyhine atılan sloganlar Kadınların bir kısmının saçlarının ucunu kesmesiCAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan İran Büyükelçiliği önünde toplanan bir...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestocular

Sloganlar

Pankart, bayrak ve dövizler

Aktivist Ririn Sefsani'nin açıklamaları

Marş

İran rejimi aleyhine atılan sloganlar

Kadınların bir kısmının saçlarının ucunu kesmesi

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan İran Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, İranlı Mahsa Emini'nin Tahran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle irşad polislerince göz altına alındıktan sonra hayatını kaybettiği olaya ilişkin protesto gösterisi düzenledi. İran rejimi aleyhine sloganlar atan grup taşıdıkları pankartlarla büyükelçilik önüne kadar yürüdükten sonra protestolarına marş söyleyerek devam etti. Grup içindeki kadınlardan bir kısmı, protestonun ardından yanlarında getirdikleri makaslarla saçlarının uç kısımlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Jakarta, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Mahsa Emini protestosu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Mahsa Emini protestosu - Son Dakika
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