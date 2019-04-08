Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Malezya'ya Ait 2 Balıkçı Teknesine El Konuldu

Endonezya'da Malezya'ya Ait 2 Balıkçı Teknesine El Konuldu

56 dakika önce

Endonezya'da, kaçak avlandığı belirtilen Malezya'ya ait 2 balıkçı teknesine el konulduğu bildirildi.

Endonezya'da Malezya'ya Ait 2 Balıkçı Teknesine El Konuldu, System.String[]
Endonezya'da, kaçak avlandığı belirtilen Malezya'ya ait 2 balıkçı teknesine el konulduğu bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, sahil güvenlik birimleri Malakka Boğazı'nda kaçak avcılık yaptığı tespit edilen Malezya'ya ait 2 balıkçı teknesindeki 9 kişilik mürettebatı gözaltına aldı.

Hafta sonu birer gün arayla yakalanarak el konulan iki balıkçı teknesi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bu arada yılbaşından bu yana Malezya'ya ait toplam 11 balıkçı teknesinin kaçak avlanmaktan yakalandığı aktarıldı.

Ülkede yasa dışı balıkçılıkla mücadele kapsamında, 2014'ten bu yana düzenlenen operasyonlarda kaçak avlandığı belirlenen 500'e yakın balıkçı gemisi batırıldı.

??Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirterek, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı gemilerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Endonezya'da yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla kaçak balıkçı tekneleri dinamitle patlatılarak batırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:35 Kaynak: AA

Malezya, Güncel
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