Endonezya'da maske takmayanlara Kovid-19'dan ölenlerin mezarlarını kazma cezası - Son Dakika

Endonezya'da maskesiz sokağa çıkan 8 kişiye, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin mezarlarını kazma cezası verildi.

FoxNews'in yerel basına dayandırdığı haberine göre, olay, Doğu Cava'ın Cerme bölgesindeki Ngabetan köyünde maskesiz dolaştığı belirlenen 8 kişi, Cerme bölge yöneticisi tarafından Ngabetan köy mezarlığında Kovid-19 kurbanları için mezar kazmakla cezalandırıldı.

Bölge yöneticisi, maske takmayan bu kişilere verdiği cezanın, ihlallere karşı caydırıcı etki yaratmasını ümit ettiğini söyledi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 4 bin 176 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıklamıştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 248 bin 852'ye çıkmış, salgında 9 bin 677 kişi ölmüştü.