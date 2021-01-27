- Endonezya'da Merapi Dağı'nda patlama - Son Dakika

- Endonezya'da Merapi Dağı'nda patlama

JAKARTA - Endonezya'da bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı patladı. Dağdan yükselen dumanlar ve küller 400 metreye kadar yükseldi. Endonezya'nın en aktif yanardağı olarak bilinen 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağınde lavlar ise dağ yamacından bin 500 metreye kadar aşağıya indi. Patlamanın ardından uyarı seviyesi iki olarak açıklanırken, Endonezyalı yetkililer bölge halkından yanardağdan 5 kilometre uzaklıkta bulunmaları çağrısında bulundu.

Merapi Yanardağı'nda Haziran ayında da patlama meydana gelmişti. 2010 yılında yaşanan başka bir patlamada 347 hayatını kaybetmiş, 20 bin kişi de yaşadıkları alanları tahliye etmişti.