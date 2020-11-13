Endonezya'da Merapi Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Merapi Yanardağı'ndan görüntüler

Kamptan görüntüler

Kamptaki yaşamdan detaylar Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Orta Cava eyaletinde bulunan Merapi Yanardağı için "turuncu" alarm verildi.

Endonezya'daki, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşan yanardağ alarm sistemine göre, Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG), Merapi Yanardağı için "turuncu" alarm verildiğini açıklamıştı. Yanardağ çevresindeki 9 köyün tehdit altında bulunduğunu belirtilirken 500'den fazla kişinin de tahliye edildiği bildirildi.