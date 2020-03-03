Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

6 saat önce

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası, Solo kentinde uçuşlar askıya alındı.

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama, System.String[]

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası, Solo kentinde uçuşlar askıya alındı.

Endonezya'daki Java Adası'nda yer alan Merapi Yanardağı meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı. Yanardağın 6 kilometre yüksekliğe kül püskürtmesi sonucu yerel saatle 09.25 de Solo kentindeki havaalanında uçuşların askıya alındığı belirtildi. Patlamanın ardından kırmızı alarm verilirken kül bulutunun kuzeye ilerlediği kaydedildi. Çevrede yaşayanlara yanardağın en az 3 kilometre uzağında durulması ve bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen art arda patlamalar sonucu en az 350 kişi hayatını kaybetmişti.

Java Adası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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