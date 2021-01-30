Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle kum ocaklarına güvenlik uyarısı - Son Dakika

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta kentinde yer alan Merapi Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgedeki kum ocaklarına güvenlik uyarısı yapıldı.

Orta Cava Vali Yardımcısı Taj Yasin Maimoen, yaptığı açıklamada, bölgedeki kum ocaklarında çalışanlara Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) uyarılarını dikkate alarak güvenliklerine öncelik vermeleri gerektiğini belirtti.

Bazı kum ocaklarının yanardağdaki hareketliliğe karşın çalışmaya deva ettiğini aktaran Maimoen, kum ocağı çalışanlarının kurallara uymasını ve yaşamlarını tehlikeye atmamalarını istedi.

Geçen hafta başından bu yana Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yeniden artarken, yetkililer, 5 Kasım 2020'de alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltilen yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.