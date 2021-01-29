Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar bölge halkını olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar bölge halkını olumsuz etkiliyor

29.01.2021 05:59
Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar bölge halkını olumsuz etkiliyor, System.String[]

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta kentinde yer alan Merapi Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta kentinde yer alan Merapi Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG) yetkilileri, son dönemde Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölge civarında yaşayan halka yanardağa yaklaşmamaları konusunda uyarılarını sıkça yineliyor.

Yanardağ eteklerindeki Klaten ilçesine bağlı Tegal Mulyo köyü Muhtarı Sutarno, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salı akşamı büyük bir patlama sesi duyduk ve devamındaki patlamalar yarım saat kadar sürdü. Ancak patlama 2010 yılında kadar büyük değildi. Halen yanardağda küçük patlamalar sürüyor." dedi.

Patlamalarda püsküren kül yağmurunun hayatlarını zorlaştırdığını aktaran Sutarno,"Yanardağ külleri, ekili tarım alanlarımızı ve hayvanlarımızı olumsuz etkiliyor. Bazı ekinlerimizin toplama zamanı geldi ancak üzeri küllerle kaplanan ürünlerimizi satmak çok zor. Hayvanlarımız da üzeri küllerle kaplanan otları yemiyor." ifadelerini kullandı.

Kül yoğunluğu arttığında nefes almakta zorluk çektiklerini ve gözlerinin de etkilendiğini söyleyen Sutarno,"Geçici olarak tahliye edilen 1500 kişi gündüzleri tarla ve hayvancılık işleriyle uğraşıyor ve tedbir amaçlı sadece geceleri sığınmaevinde kalıyor." diye konuştu.

Bugün patlama bilgisi paylaşılmadı

BPPTKG, yanardağda yeni patlama olduğuna ilişkin henüz açıklama yapmazken, dün son 24 saatte 52 küçük patlama gözlemlendiği aktarılmıştı.

5 Kasım 2020'den bu yana "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Endonezya, Yanardağ, Patlama, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar bölge halkını olumsuz etkiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi
Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi         
00:49
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! 3,5 milyon dozluk sevkiyat yola çıktı Bakan Koca'dan aşı müjdesi! 3,5 milyon dozluk sevkiyat yola çıktı         
00:24
Ramo'nun yıldız oyuncusu Arıza'ya transfer oldu Ramo'nun yıldız oyuncusu Arıza'ya transfer oldu         
23:04
Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı         
21:24
Tansiyon yükseliyor! Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya tehdit Tansiyon yükseliyor! Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya tehdit         
20:47
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi         
17:45
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve sevgilisinin tatil kaçamağına inceleme İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve sevgilisinin tatil kaçamağına inceleme         
15:23
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 06:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar bölge halkını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei