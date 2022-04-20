Endonezya'da Merapi Yanardağı'nın Soğuk Lavı Toprak Kaymasıyla Nehre Taşındı - Son Dakika
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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nın Soğuk Lavı Toprak Kaymasıyla Nehre Taşındı

20.04.2022 14:47
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nın Soğuk Lavı Toprak Kaymasıyla Nehre Taşındı

YOGYAKARTA, 20 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Cangkringan'daki Gendol Nehri hattında bir ekskavatör, Merapi Yanardağı'ndan gelen soğuk lav nedeniyle hapsolmuş bir aracı kurtarmaya çalışıyor, 19 Nisan 2022.

YOGYAKARTA, 20 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Cangkringan'daki Gendol Nehri hattında bir ekskavatör, Merapi Yanardağı'ndan gelen soğuk lav nedeniyle hapsolmuş bir aracı kurtarmaya çalışıyor, 19 Nisan 2022. Merapi Yanardağı çevresinde yaşanan yoğun yağış, Salı günü toprak kaymasıyla volkanik malzeme tortusunun Gendol Nehri'ne doğru taşınmasına neden oldu. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nın Soğuk Lavı Toprak Kaymasıyla Nehre Taşındı

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Endonezya, Nisan, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Endonezya'da Merapi Yanardağı'nın Soğuk Lavı Toprak Kaymasıyla Nehre Taşındı - Son Dakika
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