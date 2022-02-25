Endonezya'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi öldü, 85 kişi yaralandı - Son Dakika
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Endonezya'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi öldü, 85 kişi yaralandı

25.02.2022 17:28
Endonezya'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi öldü, 85 kişi yaralandı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra Adası'nın kuzeyinde, Batı Sumatra eyaletindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında, 12 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Sarsıntılar, komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Ulusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ajansın sözcüsü Abdul Muhari, deprem nedeniyle 5 binden fazla kişinin geçici olarak Batı Pasaman bölgesindeki 35 tahliye alanına taşındığını bildirdi.

Aralarında bir okul ve banka bulunan çok sayıda binanın depremde hasar gördüğü belirtilirken, binden fazla evin de yıkıldığı aktarıldı.

Sarsıntılardan en fazla etkilenen Pasaman ve Batı Pasaman bölgelerine acil müdahale ekibi sevk edilmişti.

Ayrıca, depremin bölgede heyelanı tetiklediği ifade edilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya'da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi öldü, 85 kişi yaralandı - Son Dakika


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