Endonezya'da meydana gelen heyelanda 3 kişi öldü, 9 kişi kayboldu - Son Dakika

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetiminden (BNPB) yapılan açıklamada, Marancar kentindeki elektrik santralinin olduğu bölgede dün meydana gelen heyelanın ardından toprak altında kalan 12 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

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