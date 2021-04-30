Endonezya'da meydana gelen heyelanda 3 kişi öldü, 9 kişi kayboldu - Son Dakika

KUALA Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, aşırı yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 3 kişi öldü, 9 kişi kayboldu.
Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetiminden (BNPB) yapılan açıklamada, Marancar kentindeki elektrik santralinin olduğu bölgede dün meydana gelen heyelanın ardından toprak altında kalan 12 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Açıklamada toprak altındaki 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Dün Marancar'daki sağanak yağışlar, Güney Tapanuli ilçesindeki bir elektrik santrali alanında heyelana yol açmıştı.
Yerel saatle 18.00'de meydana gelen heyelanın, 50 metre yükseklikteki tepeden geldiği açıklanmıştı.
Kaynak: AA
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