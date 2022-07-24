Endonezya'da Michael Jordan müzesi

Endonezya'da Cava adasının batısında yer alan Bogor şehrindeki, NBA'in efsanevi yıldızı Michael Jordan temalı "The Bucketlist" isimli müze, Asya kıtasındaki en geniş Michael Jordan koleksiyonuna sahip olduğunu iddia ediyor.

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Kaynak: AA

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