Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı - Son Dakika
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Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı

25.04.2022 13:30

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Endonezya'nın başkentindeki binlerce Müslüman, memleketlerini ziyaret etmek ya da tatil için otobüs terminallerine akın etti.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Endonezya'nın başkentindeki binlerce Müslüman, memleketlerini ziyaret etmek ya da tatil için otobüs terminallerine akın etti. Cakarta'da bulunan Lebak Bulus Terminali'ne gelen Müslümanlar, otobüs bileti alabilmek için sıraya girdi. Yanlarında getirdikleri valizleri otobüslerin bagajına yerleştirdikten sonra koltuklarındaki yerlerini alan Endonezyalılar, bayram ziyareti için memleketlerinin yolunu tuttu.

Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı
Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı
Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı
Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı

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Ramazan Bayramı, Endonezya, Müslüman, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı - Son Dakika
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