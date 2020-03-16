Endonezya'da okullar Kovid-19 nedeniyle 14 gün tatil edildi - Son Dakika

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Endonezya'da okullar Kovid-19 nedeniyle 14 gün tatil edildi
6 saat önce
Açe sokaklarından detaylar Öğrenci detayları Boş okul ve dersliklerden detaylar Açe Eğitim Ofis Müdürü Rachmat Fitri ile röportaj AÇE - Endonezya'nın Açe eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullar pazartesiden itibaren 30 Mart'a kadar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:37 Kaynak: AA
Açe sokaklarından detaylar
Öğrenci detayları
Boş okul ve dersliklerden detaylar
Açe Eğitim Ofis Müdürü Rachmat Fitri ile röportaj
AÇE - Endonezya'nın Açe eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullar pazartesiden itibaren 30 Mart'a kadar tatil edildi.
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