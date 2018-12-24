Endonezya'da Ölü Sayısı 281'e Çıktı
1 saat önce
– Aktif volkanlarıyla, 'Pasifik Ateş Çemberi' içerisinde yer alan Endonezya'da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralı sayısı bin 16'ya yükseldi.
– Aktif volkanlarıyla, 'Pasifik Ateş Çemberi
' içerisinde yer alan Endonezya'da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralı sayısı bin 16'ya yükseldi. 57 kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 600'den fazla konutun, 400'den fazla bot ve geminin de zarar gördüğünü, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının, ekiplerin tsunaminin en sert vurduğu bölgelere ulaşmasıyla daha da artabileceğini duyurdu. - Endonezya
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:54 Kaynak: DHA
Bilanço Ağırlaşıyor! Endonezya'daki Tsunamide Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 281'e Yükseldi
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