Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

Endonezya'da Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

1 saat önce

Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Endonezya'da Ölü Sayısı 30'a Yükseldi, System.String[]
Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), şiddetli yağışların etkili olduğu Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen heyelan ve su taşkınlarında ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı. Şiddetli yağışlar nedeniyle baraj taşması sonucu bir köy sular altında kaldı. Köyde yaşayan binlerce kişi evsiz kalırken, 25 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Toprak kayması ve sel nedeniyle bir ana yol kapadığı için bölgeye helikopterlerle yardım gönderildiği öğrenildi. - JAKARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Güney, 3. Sayfa
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