Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Ölü Sayısı 373'e Çıktı

Endonezya'da Ölü Sayısı 373'e Çıktı

1 saat önce

– Aktif volkanlarıyla, 'Pasifik Ateş Çemberi' içerisinde yer alan Endonezya'da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e, yaralı sayısı bin 459'a yükseldi.

Endonezya'da Ölü Sayısı 373'e Çıktı, System.String[]
– Aktif volkanlarıyla, 'Pasifik Ateş Çemberi' içerisinde yer alan Endonezya'da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e, yaralı sayısı bin 459'a yükseldi. 128 kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 600'den fazla konutun, 400'den fazla bot ve geminin de zarar gördüğünü, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının, ekiplerin tsunaminin en sert vurduğu bölgelere ulaşmasıyla daha da artabileceğini duyurdu. - Endonezya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:09 Kaynak: DHA

Ateş Çemberi, Dünya
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