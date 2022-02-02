Üye Girişi
Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor

02.02.2022 14:42

SHOTLIST: Test için gelenlerin laboratuvar bahçesinde araç kuyruğu oluşturması Araçlarında test olan vatandaşlar Sağlık görevlilerinin test kitlerini hazırlaması Sağlık görevlilerinin test yapması Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa...

SHOTLIST:

Test için gelenlerin laboratuvar bahçesinde araç kuyruğu oluşturması

Araçlarında test olan vatandaşlar

Sağlık görevlilerinin test kitlerini hazırlaması

Sağlık görevlilerinin test yapması Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi. Bakanlık verilerine göre ülkede koronavirüs vakaları 16 bine ulaştı. Başkent Cakarta'da vatandaşlara laboratuvarlarda Kovid-19 testleri yapıldı.

Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor
Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor
Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor

YORUMLAR
500

Endonezya, Güneydoğu, Tragger, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:50 Duyanlar domates gibi kızardı! Sebze fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü geçti
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnlerine gireceğiz' dedik, kaçacak yer bile bulamadılar
14:32 7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti
14:29 Yemek Sepeti motokuryeleri, kontak kapattı
14:23 Kuruluş Osman'da neler olacak? Osman Bey saraydan kaçabilecek mi?
14:22 Çatıdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Beydun, annesine mektup bırakmış
14:10 Aubameyang, resmen Barcelona'da! Gabonlu futbolcunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro
14:07 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Bir kadını 15 yerinden bıçaklayana adli kontrol şartı verildiğinde yüreğim yanıyor
12:49 Kahveye kesilen cezanın 33 liralık taksiti için cinayet işlendi!
13:53 Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 14:56:43. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement