Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Tüm gözler ona çevrilmişti! Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hareket

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi. Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Kemayoran Sağlık Merkezi'nde Kovid-19 tedavisi gören 20 hasta yoğun bakım ünitesine yatırılmak üzere sağlık ekipleri tarafından Wisma Atlet Kovid-19 Acil Durum Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk öncesi sağlık personelinin koruyucu ekipman giydiği gözlendi.