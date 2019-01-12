Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Orangutanlar İçin Vahşi Hayata Uyum Eğitimi

Endonezya'da Orangutanlar İçin Vahşi Hayata Uyum Eğitimi

20 dakika önce

Endonezya'da Borneo bölgesinde bulunan bir grup orangutan, vahşi hayata dönebilmek için rehabilitasyon merkezinde eğitiliyorlar.

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Endonezya'da Borneo bölgesinde bulunan bir grup orangutan, vahşi hayata dönebilmek için rehabilitasyon merkezinde eğitiliyorlar
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:28 

Dünya
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