Endonezya'da Orangutanlar İçin Vahşi Hayata Uyum Eğitimi
20 dakika önce
Endonezya'da Borneo bölgesinde bulunan bir grup orangutan, vahşi hayata dönebilmek için rehabilitasyon merkezinde eğitiliyorlar.
Endonezya'da Borneo bölgesinde bulunan bir grup orangutan, vahşi hayata dönebilmek için rehabilitasyon merkezinde eğitiliyorlar
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:28
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