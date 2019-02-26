Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Orman Yangını

Endonezya'da Orman Yangını

1 saat önce

Endonezya'nın Riau eyaletinde çıkan orman yangınında, yoğun duman nedeniyle bölge halkının sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

Endonezya'da Orman Yangını, System.String[]
Endonezya'nın Riau eyaletinde çıkan orman yangınında, yoğun duman nedeniyle bölge halkının sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Sumatra Adası'nın doğusunda yer alan Riau eyaletinin sahil kesiminde hafta sonundan bu yana çeşitli bölgelerde devam eden orman yangınları bölge halkını olumsuz etkiledi.

Riau Sağlık Merkezi Başkanı Mimi Nazir, bölgedeki orman yangınlarında rüzgarla birlikte yayılan dumandan etkilenen 2 bin 337 kişinin solunum ve göz kaşıntısı gibi sağlık sorunları şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Bengkalis ve Dumai gibi farklı noktalarda çıkan orman yangınlarının yaklaşık 1200 hektarlık alanı kapsadığını bildiren bölge yetkilileri de henüz kontrol altına alınamayan yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Endonezya'da 2015'te çıkan yangınlarda, Sumatra'da 52 bin, Kalimantan'da da 138 bin hektar ormanlık alan kül olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor Son Dakika! Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:25:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Orman Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]