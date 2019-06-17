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Endonezya'da otobüs kazası: 12 ölü

33 dakika önce

Endonezya'da Bali adasından Jawa Adasına giden bir otobüsteki yolcunun direksiyonun hakimiyeti ele geçirmeye çalışmasıyla meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıca yolcu yaralandı.

Endonezya'da otobüs kazası: 12 ölü, System.String[]
Endonezya'da Bali adasından Jawa Adasına giden bir otobüsteki yolcunun direksiyonun hakimiyeti ele geçirmeye çalışmasıyla meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıca yolcu yaralandı.

Endonezya'nın Jawa Adasına bağlı West Jawa şehrinde bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Bali adasından Jawa Adasına gitmekten olan otobüsteki bir yolcunun şoförle girdiği tartışma sırasında direksiyonun hakimiyetini ele geçirmeye çalışması nedeniyle meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıca yolcu yaralandı. Görgü tanıklarına göre yaşanan olay sonucunda otobüs yoldan çıkarak bir patikaya daldı ve iki araba ile çarpıştı ve bir kamyonun devrilmesine neden oldu.

Olay yerine gelen polis hayatta olan yolculardan ve görgü tanıklarından birgi toplamaya çalışıyor. Polis Sözcüsü Atik Suswanti, "Yolculuk sırasında bir yolcunun direksiyona hakim olmaya çalışması sonrasında otobüs kontrolden çıktı" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Bali'den Java'ya seyahat eden bir otobüsün bir kamyona çarpmasıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. - JAVA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:58 Kaynak: İHA
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