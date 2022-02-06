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Son dakika haberleri! Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü

06.02.2022 16:25

Son dakika gelişmesine göre Endonezya'da yerli turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da yerli turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde Yogyakarta kentinde, en az 40 yerli turisti taşıyan yolcu otobüsü yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun da yaralandığı belirtildi.

Nedeni henüz bilinmeyen kazanın, otobüsün frenlerinin tutmaması sebebiyle şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Son dakika haberleri! Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü
Son dakika haberleri! Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü
Son dakika haberleri! Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü

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Endonezya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Endonezya'da otobüs kazası: 13 ölü - Son Dakika
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