Son Dakika Haberleri: Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı
Son Dakika Güncel Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı - Son Dakika

Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı

6 saat önce

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı, System.String[]

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Kompas TV kanalının haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda yerel saatle 07.05'te patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamada 2 askerin yaralandığını açıklayan Yuwono, patlamanın nedenini henüz bilmediklerini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jakarta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Uğur Güneş'in eski sevgilisinden olay itiraf: Beni aldattı Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı Akşener'den hükümete tepki: Öyle ucube bir sistem uydurdular ki hiç hesap vermeyeceklerini zannediyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 12:48:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]