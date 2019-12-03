Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı

Patlamada 2 askerin yaralandığını açıklayan Yuwono, patlamanın nedenini henüz bilmediklerini ifade etti.

Kompas TV kanalının haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda yerel saatle 07.05'te patlama meydana geldiğini belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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