Endonezya'da patlama: 2 asker yaralandı
6 saat önce
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:52 Kaynak: AA
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığı bildirildi.
Kompas TV kanalının haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda yerel saatle 07.05'te patlama meydana geldiğini belirtti.
Patlamada 2 askerin yaralandığını açıklayan Yuwono, patlamanın nedenini henüz bilmediklerini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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