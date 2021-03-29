Endonezya'da petrol rafinesinde şiddetli patlama
29.03.2021 00:02
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde şiddetli patlama meydana geldi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde şiddetli patlama meydana geldi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde şiddetli patlama meydana geldi. Ülkenin en büyük petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu. Ülkenin önemli petrol rafinerinden biri olan Balongan rafinerinde günde 125 bin varil petrolün işlendiği tahmin ediliyor. Görgü tanıkları tarafından amatör kameraya yansıyan görüntülerde, alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü. Patlamanın nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.
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