Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi - Son Dakika

Endonezya'da petrol rafinesindeki patlamanın yarattığı tahribat böyle görüntülendi

Endonezya, (DHA)- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen ve 28 kişinin yaralanmasına neden olan şiddetli patlama sonrası yaşanan tahribat gün yüzüne çıktı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde gece saatlerinde meydana gelen ve 28 kişinin yaralanmasına neden olan şiddetli patlamada yaşanan tahribat gün yüzüne çıktı. Patlama sonrası gökyüzünü kaplayan siyah dumanların gökyüzüne yoğun bir şekilde yükseldiği anlar SeaToday News tarafından görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde çekilen görüntülerde, rafinerinedeki alevlerin devam ettiği ve rafinerinin kullanılamaz hale geldiği anlar görüldü. Yerel medya, meydana gelen patlamada 5'i ağır toplam 28 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan, görgü tanıkları yerel saatle 00.30 civarında gerçekleşen patlamanın şiddetinden çevredeki yerleşimlerin zarar gördüğünü ifade etmişti.