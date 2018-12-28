Endonezya'da Plastik Poşet Yasağı
58 dakika önce
Endonezya'nın Bogor kentindeki alışveriş merkezleri, süpermarketler ve mini marketlerde tek kullanımlık plastik poşetler 1 Aralık 2018 tarihi itibariyle yasaklanmıştı.
Endonezya'nın Bogor kentindeki alışveriş merkezleri, süpermarketler ve mini marketlerde tek kullanımlık plastik poşetler 1 Aralık
2018 tarihi itibariyle yasaklanmıştı. Bu düzenleme toplamda 20 süpermarket ve 100 mini marketi kapsamaktadır. Plastik
poşet uzun yıllar marketlerin kasalarında ücretsiz olarak dağıtıldı. Plastik poşetlerin içerdiği polietilen ve polipropilen maddelerinin çevreye verdiği zararın birçok araştırmayla kanıtlanması bu alanda bir dönüm noktası oldu. Bogor Belediye Başkanı Bima Arya, Bogor'da her gün yaklaşık 1,7 ton plastik atık bulunduğunu ifade etti. Arya, bu düzenlemeyle birlikte atık miktarının yarıya düşebileceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:01 Kaynak: AA
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