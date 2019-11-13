Son Dakika Haberleri: Endonezya'da polis merkezine yönelik intihar saldırısı
Son Dakika Güncel Endonezya'da polis merkezine yönelik intihar saldırısı - Son Dakika

Endonezya'da polis merkezine yönelik intihar saldırısı

6 saat önce

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda polis merkezine yönelik intihar saldırısında 4'ü polis 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Endonezya'da polis merkezine yönelik intihar saldırısı, System.String[]

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda polis merkezine yönelik intihar saldırısında 4'ü polis 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürü Dedi Prasetyo, yaptığı açıklamada, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da yerel saatle 08.45'te saldırganın üzerindeki bombayı polis merkezinin otoparkında patlattığını belirtti.

Prasetyo, patlamada, 4'ü polis 6 kişinin yaralandığı, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmazken, DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütünden şüpheleniliyor.

Bu arada saldırıdan sonra yerel basında çıkan bazı haberlerde, saldırının 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Medan'daki polis merkezlerinde güvenlik önlemi artırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı İmamoğlu'nu hedef aldıktan sonra İBB'den çıkarılan Murat Kazanasmaz, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör oldu İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu için emekli polisler gönüllü oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:47:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da polis merkezine yönelik intihar saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]