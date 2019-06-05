Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Ramazan Bayramı
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Endonezya'da Ramazan Bayramı

34 dakika önce

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da bayram namazı kılındı.

Endonezya'da Ramazan Bayramı, System.String[]
Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da bayram namazı kılındı.
Ramazan Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı ülkede, camilere akın eden Müslümanlar bayram namazını eda etti.
Başkent Cakarta'daki bazı büyük camilerde yoğun güvenlik önlemi alınırken, bazı yollar da namaz süresince geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Bu arada namazı başkentteki İstiklal Camisi'nde kılan Devlet Başkanı Joko Widodo, cami çıkışında halkla bayramlaştı.
Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığı, pazartesi günü ülke genelinde 105 noktada yapılan hilal gözlem sonucuna göre 5 Haziran'ı bayram ilan etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Güncel
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