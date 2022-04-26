Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı - Son Dakika

CAKARTA, 26 Nisan (Xinhua) -- Dünya genelinde Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken Endonezya'da da çok sayıda kişi, geleneksel atıştırmalıklar ve bayramlık giysiler satın almak için yerel pazarların yolunu tuttu.

Endonezya'nın Cakarta şehrindeki Tanah Abang pazarında halk, Ramazan Bayramı öncesinde yeni kıyafetler almak için alışveriş yapıyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Cakarta şehrindeki Tanah Abang pazarında halk, Ramazan Bayramı öncesinde yeni kıyafetler satın alıyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Java eyaletine bağlı Bogor şehrindeki Cibinong pazarında halk, yaklaşan Ramazan Bayramı için geleneksel kurabiyeler ve atıştırmalıklar satın alıyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Java eyaletine bağlı Bogor şehrindeki Cibinong pazarında bir kadın, yaklaşan Ramazan Bayramı için geleneksel kurabiyeler ve atıştırmalıklar seçiyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Java eyaletine bağlı Bogor kentindeki Cibinong pazarında halk, yaklaşan Ramazan Bayramı için geleneksel kurabiyeler ve atıştırmalıklar satın alıyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)