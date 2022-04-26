Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı

26.04.2022 12:52
Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı

CAKARTA, 26 Nisan (Xinhua) -- Dünya genelinde Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken Endonezya'da da çok sayıda kişi, geleneksel atıştırmalıklar ve bayramlık giysiler satın almak için yerel pazarların yolunu tuttu.

CAKARTA, 26 Nisan (Xinhua) -- Dünya genelinde Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken Endonezya'da da çok sayıda kişi, geleneksel atıştırmalıklar ve bayramlık giysiler satın almak için yerel pazarların yolunu tuttu.

Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı

Endonezya'nın Cakarta şehrindeki Tanah Abang pazarında halk, Ramazan Bayramı öncesinde yeni kıyafetler almak için alışveriş yapıyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı

Endonezya'nın Cakarta şehrindeki Tanah Abang pazarında halk, Ramazan Bayramı öncesinde yeni kıyafetler satın alıyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı

Endonezya'nın Batı Java eyaletine bağlı Bogor şehrindeki Cibinong pazarında halk, yaklaşan Ramazan Bayramı için geleneksel kurabiyeler ve atıştırmalıklar satın alıyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı

Endonezya'nın Batı Java eyaletine bağlı Bogor şehrindeki Cibinong pazarında bir kadın, yaklaşan Ramazan Bayramı için geleneksel kurabiyeler ve atıştırmalıklar seçiyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı

Endonezya'nın Batı Java eyaletine bağlı Bogor kentindeki Cibinong pazarında halk, yaklaşan Ramazan Bayramı için geleneksel kurabiyeler ve atıştırmalıklar satın alıyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

YORUMLAR
500
Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek! Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!

Ramazan Bayramı, Endonezya, Jakarta, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Gözler Bilim Kurulu'nun son toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurul üyeleri ile açıklama yapacak
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
13:23 Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak!
13:19 Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm!
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı
13:11 Işın Karaca'dan yine Gülşen eleştirisi! Kızım görünce "Anne, neden?" diye sordu!
13:05 Bakan Koca'dan "Son Bilim Kurulu toplantısı" anonslu girizgah: Pandemi bitiyor
13:05 Patates kanseri nedeniyle 26 ilde karantina uygulandı! Bakan Kirişçi uyardı: Çok ciddi tedbirler alınması lazım
12:49 Çin'den büyük atılım! Yılın ilk çeyreğinde altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara çıktı
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 13:56:01. #1.12#
SON DAKİKA: Endonezya'da Ramazan Bayramı Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement