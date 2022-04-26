Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri - Son Dakika
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Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri

26.04.2022 23:55

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Alınan önlemlerden detaylar Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'nın, Ramazan Bayramı boyunca kaza sayısını en aza indirmek için iki tekerlekli yolcu sayısını azaltmaya yönelik düzenlediği ücretsiz eve dönüş programına yaklaşık 1100 motosikletin katıldığı bildirilirken, başkent...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Alınan önlemlerden detaylar Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'nın, Ramazan Bayramı boyunca kaza sayısını en aza indirmek için iki tekerlekli yolcu sayısını azaltmaya yönelik düzenlediği ücretsiz eve dönüş programına yaklaşık 1100 motosikletin katıldığı bildirilirken, başkent Cakarta kentinde bulunan Tanjung Priok Limanı'ndaki Dobonsolo yolcu gemisine binen motosiklet sürücülerinin bayram öncesinde artış gösterdiği görüldü.

Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri
Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri
Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri
Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri - Son Dakika
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