Endonezya'da Ramazan Bayramı önlemleri - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Alınan önlemlerden detaylar Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'nın, Ramazan Bayramı boyunca kaza sayısını en aza indirmek için iki tekerlekli yolcu sayısını azaltmaya yönelik düzenlediği ücretsiz eve dönüş programına yaklaşık 1100 motosikletin katıldığı bildirilirken, başkent Cakarta kentinde bulunan Tanjung Priok Limanı'ndaki Dobonsolo yolcu gemisine binen motosiklet sürücülerinin bayram öncesinde artış gösterdiği görüldü.