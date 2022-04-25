Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı - Son Dakika
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Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı

25.04.2022 14:46

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çeşitli kuruluşların işbirliği ile 40 kişinin görev yaptığı ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çeşitli kuruluşların işbirliği ile 40 kişinin görev yaptığı ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı. Dövme sildirme maliyetinin çok yüksek olduğu Endonezya'da geçtiğimiz Cumartesi günü başlatılan program düşük ve orta gelirli Müslümanlara hizmet sunuyor. Lazer yöntemi ile dövme sildirme işlemi uygulanmadan önce katılımcılara kan tahlili yapılıyor ve anestezi veriliyor.

Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı
Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı
Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı
Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı

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Endonezya, Cumartesi, Jakarta, Dövme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da Ramazan dolayısıyla ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı - Son Dakika


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