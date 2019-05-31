Son Dakika Haberleri: Endonezya'da ramazanın son cuma namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Endonezya'da ramazanın son cuma namazı kılındı

38 dakika önce

Endonezya'daki Müslümanlar ramazan ayının son cuma namazını eda etti.

Endonezya'da ramazanın son cuma namazı kılındı, System.String[]
Endonezya'daki Müslümanlar ramazan ayının son cuma namazını eda etti.
Başkent Cakarta'daki camileri dolduran Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazı için birlikte saf tuttu.
Camilerin dolması nedeniyle bazı kişiler cuma namazını avlularda kıldı.
Öte yandan Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığınca 3 Haziran'da yapılacak Ramazan Bayramı'nın başlangıcını simgeleyen hilal gözlem sonucuna göre 4 ya da 5 Haziran bayram ilan edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:19 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te toplu taşımada bir ilk: Özel yolculara özel koltuklar Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar kurtuldu İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 09:57:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da ramazanın son cuma namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]