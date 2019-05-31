Endonezya'da ramazanın son cuma namazı kılındı
38 dakika önce
Endonezya'daki Müslümanlar ramazan ayının son cuma namazını eda etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:19 Kaynak: AA
Endonezya'daki Müslümanlar ramazan ayının son cuma namazını eda etti.
Başkent Cakarta
'daki camileri dolduran Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazı için birlikte saf tuttu.
Camilerin dolması nedeniyle bazı kişiler cuma namazını avlularda kıldı.
Öte yandan Endonezya Diyanet İşleri
Bakanlığınca 3 Haziran'da yapılacak Ramazan Bayramı
'nın başlangıcını simgeleyen hilal gözlem sonucuna göre 4 ya da 5 Haziran
bayram ilan edilecek.
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