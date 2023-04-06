Endonezya'da şaman 12 kişiyi öldürüp bahçesine gömdü - Son Dakika
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Endonezya'da şaman 12 kişiyi öldürüp bahçesine gömdü

06.04.2023 17:16
Endonezya'da şaman 12 kişiyi öldürüp bahçesine gömdü

Endonezya'da bir şamanın paralarını çoğaltmakla kandırdığı 12 kişiyi öldürüp evinin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı.

Endonezya'da bir şamanın paralarını çoğaltmakla kandırdığı 12 kişiyi öldürüp evinin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı.

Endonezya'nın Orta Java eyaletindeki Banjarnegara kasabasında 45 yaşındaki şaman Slamet Tohari cinayet suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Evinin bahçesinde 12 kişinin cesedi bulunan Tohari, ifadesinde cesetlerin bahçesine gömüldüğünü itiraf etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, şamanın evine gelen Şamanistleri onlardan aldığı parayı çoğaltmakla kandırdığı ancak parayı geri istediklerinde ise onları zehirlediği ifade edildi.

Tohari'nin işlediği cinayetler, öldürdüğü bir kişinin oğlu tarafından polise ihbar edilmesi sonucu ortaya çıktı. Kendisinden en son 24 Mart'ta haber alınan adamın, oğluna mesaj atarak yerini söylediği ve eve dönmezse polise haber vermesini istediği belirtildi. İhbar üzerine şamanın evine baskın düzenleyen polis, arazide birçok mezar bulunduğunu tespit etti.

Bazı mezarlarda 2-3 kişinin cesedinin bulunduğu belirtilen polis, açıklamasında, öldürülenlerin 25-50 yaşları arasında olduğu ve bazılarının yaklaşık 6 ay önce gömüldüğü kaydedildi.

Slamet Tohari'nin 2019 yılında sahte para suçundan tutuklandığı öğrenilirken, cinayetler nedeniyle idam cezası alması bekleniyor. - JAKARTA

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'da şaman 12 kişiyi öldürüp bahçesine gömdü - Son Dakika


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