Endonezya'da şap hastalığının yayılmasını önlemek için hayvanlar aşılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'da şap hastalığının yayılmasını önlemek için hayvanlar aşılanıyor

06.07.2022 20:16

Endonezya'nın Batı Java bölgesindeki Bogor kentinde, şap hastalığının yayılmasını önlemek için hayvanlar aşılanıyor.

Endonezya'nın Batı Java bölgesindeki Bogor kentinde, şap hastalığının yayılmasını önlemek için hayvanlar aşılanıyor.

YORUMLAR
500
Atık gıdaların hayvanların beslenmesinde kullanılması için yem çalışması Atık gıdaların hayvanların beslenmesinde kullanılması için yem çalışması Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da şap hastalığının yayılmasını önlemek için hayvanlar aşılanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:31 Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan eşekle yaptığı antrenman görüntüleri hakkında açıklama yaptı
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 20:25:16. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya'da şap hastalığının yayılmasını önlemek için hayvanlar aşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement