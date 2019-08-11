Endonezya'da sarhoş turist, motosiklet sürücüsüne uçan tekme attı

Endonezya'da sarhoş turist, motosiklet sürücüsüne uçan tekme attıEndonezya, (DHA) ? Endonezya'da Avustralyalı sarhoş bir turist, önce trafikte ilerleyen bir motosiklet sürücüsüne uçan tekme attı, daha sonra kendisine doğru gelen bir otomobilin üzerine atladı.

Endonezya'da sarhoş turist, motosiklet sürücüsüne uçan tekme attı

Endonezya, (DHA) ? Endonezya'da Avustralyalı sarhoş bir turist, önce trafikte ilerleyen bir motosiklet sürücüsüne uçan tekme attı, daha sonra kendisine doğru gelen bir otomobilin üzerine atladı. Motosiklet sürücüsü olayda hafif yara aldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı

Olay, Endonezya'nın Bali adasındaki Kuta bölgesinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 26 yaşındaki Avustralyalı turist Nicholas Carr'ın, Sunset caddesinde sarhoş halde koşmaya başladığı görüldü. Carr, kendisine doğru ilerlemekte olan bir motosikletin sürücüsüne uçan tekme attı. Aldığı darbenin etkisiyle motosikletinden düşen sürücü neler olduğunu anlamaya çalışırken, motosiklet de caddede birkaç metre sürüklendi. Bu sırada olayı gören çevredekiler Carr'ı durdurmaya çalışa da, Carr küfür ederek koşmaya devam etti ve daha sonra kendisine doğru ilerlemekte olan bir otomobilin üzerine atladı. Bunun üzerine, 2 adamın Carr'ı kovaladığı görüldü.

Yerel medyaya konuşan motosiklet sürücüsü olayda hafif yaralandığını ve bu yüzden işe gidemediğini belirterek, Carr'ın motosikletinde oluşan hasar için kendisine tazminat ödemesini umduğunu söyledi.

Ayrıca, olay sonrası paylaşılan bir fotoğrafta Carr'ın mavi bir halatla ayaklarından bağlı olduğu ve yüzünde yaralar olduğu görüldü.

Yetkililerin yaptığı açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı, ancak hastanede tedavi gördüğü için henüz Carr'ın sorgusunun yapılamadığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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