Endonezya'da seçim sonucu protestoları
9 saat önce
- Seçim Denetleme Kurumundan genel görüntüler Güvenlik önlemi detayları Trafiğe açılan yoldan detaylar - Cakarta'da seçim sonrası başlayan protesto gösterileri sebebiyle trafiğe kapatılan Seçim Denetleme Kurumu'nun bulunduğu Thamrin Caddesi, yeniden trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:54 Kaynak: AA
- Seçim Denetleme Kurumundan genel görüntüler
Güvenlik önlemi detayları
Trafiğe açılan yoldan detaylar - Cakarta
'da seçim sonrası başlayan protesto gösterileri sebebiyle trafiğe kapatılan Seçim Denetleme Kurumu'nun bulunduğu Thamrin Caddesi, yeniden trafiğe açıldı.
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