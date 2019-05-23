Son Dakika Haberleri: Endonezya'da seçim sonucu protestoları

Endonezya'da seçim sonucu protestoları

9 saat önce

- Seçim Denetleme Kurumundan genel görüntüler Güvenlik önlemi detayları Trafiğe açılan yoldan detaylar - Cakarta'da seçim sonrası başlayan protesto gösterileri sebebiyle trafiğe kapatılan Seçim Denetleme Kurumu'nun bulunduğu Thamrin Caddesi, yeniden trafiğe açıldı.

- Seçim Denetleme Kurumundan genel görüntüler
Güvenlik önlemi detayları
Trafiğe açılan yoldan detaylar - Cakarta'da seçim sonrası başlayan protesto gösterileri sebebiyle trafiğe kapatılan Seçim Denetleme Kurumu'nun bulunduğu Thamrin Caddesi, yeniden trafiğe açıldı.
Endonezya'da seçim sonucu protestoları
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:54 Kaynak: AA
Jakarta, Güncel
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