Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Sel

Endonezya'da Sel

1 saat önce

Endonezya'nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da etkili olan selden bin 300 kişinin etkilendiği bildirildi.

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Endonezya'nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da etkili olan selden bin 300 kişinin etkilendiği bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyalet genelinde cuma gününden bu yana devam eden aşırı yağışlar Jayapura'ya bağlı Abepura, Heram ve Güney Jayapura bölgelerinde sele neden oldu.

Bölgede meydana gelen selden bin 300 kişinin olumsuz etkilendiğini açıklayan bölge yetkilileri, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Nugroho, bölgeden tahliye edilenler için içme suyu, gıda, ilaç ve barınak yardımlarının sürdüğünü bildirdi.

Güney Sulawesi eyaletinde, geçen ay şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:53 Kaynak: AA

Güney, Güncel
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