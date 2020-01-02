Endonezya'da sel: 21 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Endonezya'da sel: 21 ölü - Son Dakika Dünya

Endonezya'da sel: 21 ölü

6 saat önce

Endonezya'da aşırı yağışlar sele dönüştü.

Endonezya'da sel: 21 ölü, System.String[]

Endonezya'da aşırı yağışlar sele dönüştü. Sel nedeniyle, başkent Cakarta'da hayat dururken, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yoğun yağışlar sele dönüştü. Şehirde hayat felç olurken, 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Can kayıplarına elektrik çarpmalarının ve toprak kaymalarının neden olduğu belirtildi.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, yönetimin can kayıplarını önlemek için tedbirlerini aldığını ve vatandaşların sele karşı güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirileceğini duyurdu.

Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, nehirlerin taşması sonucu bazı yerlerde timsah ve yılanların yerleşim yerlerine kadar girdiği ve vahşi yaşamın da bu selden etkilendiği görüldü.


Jakarta, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tayvan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler geldi
Hafter güçlerinden Trablus'taki yerleşim bölgelerine füze saldırısı: 1 ölü Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı Lübnan Adalet Bakanı: Eski Nissan CEO'su Ghosn ile ilgili kırmızı bülten notu aldık

Son Dakika Haberleri
17:44 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
17:43 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - HDP Adana Milletvekili Oruç - Son Dakika Haber
17:41 Polonya'nın 2019 yılı trafik kazası bilançosu - Son Dakika Haber
17:40 TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. - Son Dakika Haber
17:40 Yaylada 10 gündür aranan yaşlı adamın yakınları umutlu - Son Dakika Haber
17:07 Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı - Son Dakika Haber
16:51 Son Dakika: Saadet Partisi, oylamaya dakikalar kala kararını değiştirdi ve tezkereye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:51:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da sel: 21 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]