Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Sel: 63 Ölü, 21 Yaralı

Endonezya'da Sel: 63 Ölü, 21 Yaralı

47 dakika önce

Endonezya'nın doğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 63 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de ağır yaralandı.

Endonezya'da Sel: 63 Ölü, 21 Yaralı, System.String[]
Endonezya'nın doğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 63 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de ağır yaralandı. Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 63 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. İl Afet Yönetim Ajansı Acil Durum Yöneticisi Cory Simbolon, sel sularının binaları ve köprüleri yıktığını, alt yapı tesislerinin zarar gördüğünü, bir çok insanın evsiz kaldığını belirtti. Afet nedeniyle 21 kişinin de ağır yaralı olduğu, yaralıların tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

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