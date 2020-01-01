Endonezya'da sel: 9 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da sel: 9 ölü - Son Dakika

Endonezya'da sel: 9 ölü

6 saat önce

Endonezya'da gece boyunca etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da sel: 9 ölü, System.String[]

Endonezya'da gece boyunca etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Gece boyunca kentte etkili olan yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, binlerce kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Jakarta Valisi Anies Baswedan bugün düzenlediği basın toplantısında, "Sabahın ilk saatleriyle birlikte Jakarta genelinde 19 bin 79 kişi geçici sığınaklara yerleştirildi. Jakarta'daki yağış durdu, sel sularının çekilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB), Jakarta ve kasabalarında etkili olan sel sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer 8 kişinin hipotermi sonucu, bir kişinin ise elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sel nedeniyle yüzlerce araç suya gömülürken, Jakarta'nın birçok bölgesine elektrik verilemiyor. İç uçuşların gerçekleştirildiği Halim Havalimanı'nda da seferlerin durmasına neden olan sel felaketi nedeniyle halka evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

Ülkede 2007 yılında yaşanan sel felaketinde 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi

Son Dakika Haberleri
22:52 Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
22:48 Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Son Dakika
22:46 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
22:45 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
22:41 Beyaz cennet" Pamukkale, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 22:54:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da sel: 9 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]