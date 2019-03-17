Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 58 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 58 Kişi Hayatını Kaybetti

17 dakika önce

Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi ve toprak kaymasında en az 58 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi ve toprak kaymasında en az 58 kişi hayatını kaybetti.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/17/en...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:55 Kaynak: Youtube

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