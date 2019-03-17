Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 58 Kişi Hayatını Kaybetti
17 dakika önce
Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi ve toprak kaymasında en az 58 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi ve toprak kaymasında en az 58 kişi hayatını kaybetti.…
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:55 Kaynak: Youtube
Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 50 Ölü
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