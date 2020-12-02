Endonezya'da sel nedeniyle 1463 ev su altında kaldı - Son Dakika

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Cilacap bölgesinde sel nedeniyle 1463 ev su altında kaldı.

Cilacap Afet Ajansı Yönetimi Başkanı Tri Komara Sidhy, yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan şiddetli yağışın, Cilacap'a bağlı çeşitli köylerde sele neden olduğunu belirtti.

Sidhy, bölge genelinde 1463 evin su altında kaldığını ifade ederek, evleri zarar gören ailelerin tahliye edildiğini aktardı.

Nehir taşması sonucu bazı bölgelerde su seviyesinin 1,5 metreye kadar ulaştığı bilgisini paylaşan Sidhy, en kısa sürede bölgede temizlik ve onarım çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.