Endonezya'da sel nedeniyle 1469 ev sular altında kaldı - Son Dakika

Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde Melawi bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle 1469 ev sular altında kalırken 5 369 kişi selden olumsuz etkilendi.
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi'nin açıklamasına göre, eyaletin Melawi bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.Yetkililer, 1469 evi su bastığı bölge genelinde toplamda 5 bin 369 kişinin selden olumsuz etkilendiğini belirterek, sel felaketinde şu ana kadar bir kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 07:31 - Kaynak: AA
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