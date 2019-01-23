Endonezya'da Sel ve Heyelan: 6 Ölü
1 saat önce
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen sel ve heyelanda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Endonezya'nın Sulawesi Adası
'nda meydana gelen sel ve heyelanda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Metro TV
kanalının haberine göre, adanın güneyinde yer alan Gowa bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel ve heyelanlarda 6 kişi hayatını kaybetti.
Bölgedeki sel yüzünden evlerinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgenin kuzeyindeki Makassar kentinde de şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla sel ve heyelanlar meydana geliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:29 Kaynak: AA
Türk Bayrağını Yaktığı Söylenen AK Parti'li Belediye Başkan Adayı, MHP'ye Sert Çıktı
Bir Şüpheli, "Canlı Bombayım Kendimi Patlatacağım" Diye Kendini İhbar Etti
Cani Baba "Beni Dolandırdı" Deyip Kızını Defalarca Bıçakladı
Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti