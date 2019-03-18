Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Sel ve Heyelan 84 Can Aldı

Endonezya'da Sel ve Heyelan 84 Can Aldı

14 dakika önce

Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 84 kişinin öldüğü bildirildi.

Endonezya'da Sel ve Heyelan 84 Can Aldı, System.String[]
Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 84 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da şiddetli yağışların yol açtığı selde, hayatını kaybedenlerin sayısının 70'den 79'a yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki afette 74 kişinin yaralandığı ve 43 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini paylaşan Nugroho, yaklaşık 12 bin kişinin selden olumsuz etkilendiğini aktardı.

Öte yandan Yogyakarta kentinde meydana gelen sel ve heyelanda da en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Afet bölgelerinde, kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.?? Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve heyelan meydana geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:36 Kaynak: AA

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