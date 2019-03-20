Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Sel ve Heyelan Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 104'e Yükseldi

Endonezya'da Sel ve Heyelan Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 104'e Yükseldi

1 saat önce

– Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği belirtildi.

Endonezya'da Sel ve Heyelan Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 104'e Yükseldi, System.String[]
– Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği belirtildi.

Sel, Endonezya'nın doğu Papua bölgesinde bulunan Sentani şehrinde şiddetli yağmur sonucu meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, 104 kişinin hayatını kaybettiği, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, afetten olumsuz etkilenenlerin için 18 farklı noktada kamu alanı gibi güvenli alanlara yerleştirildiğine değinildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho daha önce meydana gelen sel ve heyelanla ilgili yaptığı açıklamada onlarca evin de zarar gördüğünü belirterek, ölü sayısının artabileceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

Dünya
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