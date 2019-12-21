Endonezya'da sel ve heyelanlarda 7 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya'da sel ve heyelanlarda 7 kişi öldü - Son Dakika

Endonezya'da sel ve heyelanlarda 7 kişi öldü

6 saat önce

Endonezya'nın Batı Sumatra ve Riau eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da sel ve heyelanlarda 7 kişi öldü, System.String[]

Endonezya'nın Batı Sumatra ve Riau eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Batı Sumatra ve Riau eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, 17 bölgede su baskını ve toprak kaymalarına neden oldu.

Sel ve heyelanlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, en az 70 bin kişinin de felaketlerden olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, Riau eyaletinde 31 Aralık'a kadar acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor

Son Dakika Haberleri
17:00 Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı - Son Dakika
17:00 Kepez'de köy pazarı kurulacak - Son Dakika
16:59 Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:54 "İzmir'i sportif havacılığın merkezi yapacağız" - Son Dakika
16:34 Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:16 Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:03:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da sel ve heyelanlarda 7 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]