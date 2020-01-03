Endonezya'da selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Endonezya'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerini sayısı 43'e çıktı.

Ülkenin başkenti Cakarta'da şiddetli yağışlar sele dönüştü ve toprak kaymaları meydana geldi. Şehirde hayat felç olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı. Can kayıplarına toprak kayması ve elektrik çarpmalarının neden olduğu belirtildi. Yerel medya yaklaşık 400 bin kişinin sığınaklarda kaldığını yazdı.

Daha önce de Cakarta Valisi Anies Baswedan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, yönetimin can kayıplarını önlemek için tedbirlerini aldığını ve vatandaşların sele karşı güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirileceğini duyurmuştu.