Endonezya'da sellerde 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Sumatra Adası'nda meydana gelen seller nedeniyle 24 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Sellerde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle bazı binaların hasar gördüğü ve trafikte aksamaların yaşandığı bilgisini paylaştı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
Kaynak: AA
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